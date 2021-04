Ökonomin fordert schnellere Corona-Maßnahmen

Nach Ansicht der der Ökonomin Monika Köppl-Turyna müsse es in der Coronakrise schnell wirkende Maßnahmen im Bereich Arbeitsmarkt, Eigenkapital, Insolvenzen und Steuern geben.

Impfung und Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit entscheidend

Noch wichtiger als der "Comebackplan" sei aber die schnelle Corona-Impfung der Bevölkerung. "Kein weiterer Lockdown im Oktober, das ist die wichtigste Maßnahme der Regierung", sagte die Ökonomin. Die zwei wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen für die Leiterin des liberalen Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria sind derzeit die Senkung der Arbeitslosigkeit und die Ökologisierung des Steuersystems. "Man muss wirklich alles tun, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu senken und eine Verfestigung der Arbeitslosigkeit zu verhindern", sagte Köppl-Turyna. Um Arbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen, sei etwa eine zeitlich befristete Einstellungsförderung - etwa eine Halbierung der Arbeitgeber-Lohnnebenkosten - hilfreich.

Auch empfiehlt die Ökonomin mehr Qualifizierungsförderungen in den Unternehmen. Bei der Kurzarbeitsphase ab Juli wünscht sich Köppl-Turyna, eine "langfristig taugliche Variante". Im Vergleich zum jetzigen Corona -Kurzarbeitsmodell müsse die Mindestzeit müsse angehoben werden und die ausgefallenen Stunden niedriger abgegolten werden.

Ökonomin: Nicht zu viele Unternehmen sollten gleichzeitig Insolvenz anmelden

Beim Thema Insolvenzen sollte die Politik nach Ansicht der Ökonomin versuchen, dass nicht zu viele Unternehmen gleichzeitig zahlungsunfähig werden und die Betroffenen so schnell wie möglich wieder eine Arbeitsplatz finden. Den Strukturwandel - etwa im Handel oder in der Reisebranche - könne man aber nicht verhindern, so die Eco-Austria-Leiterin. Um angeschlagenen Unternehmen - die vor der Coronakrise wirtschaftlich gesund waren - zu helfen, ist für die Ökonomin eine Verlängerung des Verlustrücktrags denkbar. Auch eine Liberalisierung der Gewerbeordnung und Vereinfachungen bei Gründungen würden sich positiv auf die Beschäftigung auswirken.