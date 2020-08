Ökonom: Arbeitsmarkt erholt sich nur langsam

Der Arbeitsmarktökonom Helmut Mahringer warnt vor Verfestigung der Arbeitslosigkeit nach der Coronakrise. Der Markt erhole sich nur langsam von der Krise, manche Branchen seien besonders betroffen.

Seit dem coronabedingten Höhepunkt mit 588.000 Arbeitslosen Mitte April sinkt deren Anzahl wieder. "Es bewegt sich in Richtung Erholung, es ist aber zäh", sagte Wifo-Arbeitsmarktökonom Helmut Mahringer im APA-Gespräch am Montag. "Der Arbeitsmarkt braucht die wirtschaftliche Erholung." Ende Juli waren über 432.500 Personen in Österreich ohne Job, das sind um rund 107.000 mehr als im Vorjahresmonat.

In vielen Wirtschaftsbereichen seien noch die unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar, unter anderem im Städte-Tourismus, Veranstaltungswesen, Verkehrssektor und in der Sachgüterproduktion, so Mahringer. Nicht nur der Jobabbau, sondern auch weniger Stellenbesetzungen durch Unternehmen würden den Arbeitsmarkt in Österreich belasten.