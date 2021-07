Bei den Workshops in Wien Mitte The Mall werden Baumwolltaschen bedruckt

Öko-Taschen bedrucken: Gratis Kinder-Bastelworkshops in Wien Mitte - The Mall

Kinder ab fünf Jahren, die kreativ sein und gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes tun möchten, können dies jetzt in kostenlosen Bastelworkshops in Wien Mitte - The Mall tun.

An vier Terminen lädt Wien Mitte The Mall zu kreativen Workshops, wo Kinder von 5 bis 12 Jahren lernen, wie man Baumwolltaschen mit Pflanzen bedruckt. Los geht es ab dem 22. Juli zwischen 14:00 und 17:00 Uhr. Die Workshops finden in Kooperation mit dem Kunst Haus Wien und den "Schlaraffenland Kids" statt.

Baumwolltaschen statt Plastiksackerl - durch Bedrucken personalisiert

Wer der Umwelt helfen und Müll vermeiden möchte, hat im Alltag viele Möglichkeiten dazu. Selbstbedruckte Baumwolltragetaschen sind hier eine langlebige und schonende Alternative zu Plastik. Wie man diese feschen Taschen herstellt, können Kinder zwischen 5 bis 12 Jahren in den Workshops von WIEN MITTE The Mall an vier Terminen, jeweils am Dienstag und Donnerstag, lernen. Los geht am 22. Juli von 14:00 bis 17:00 Uhr. Die Workshops finden in Kooperation mit dem Kunst Haus Wien und den „Schlaraffenland Kids“ statt. Treffpunkt ist der Infopoint in WIEN MITTE The Mall. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Bastelworkshops sind kostenlos.

Sicherheit bei den Bastel-Workshops in Wien Mitte The Mall

Selbstverständlich steht auch hier die Sicherheit der Kinder und ihrer Begleitpersonen an erster Stelle. Dank umfangreicher Maßnahmen gilt das von der CC Real GmbH gemanagte Einkaufszentrum als eines der am besten gegen Covid-19 abgesicherten Österreichs.

Neuralgische Stellen werden mehrmals täglich desinfiziert, es gibt spezielle Aufbewahrungsbehälter für Desinfektionsabfälle und alle Auflagen des Gesundheitsministeriums werden penibel dokumentiert und kontrolliert. Außerdem kann sich jeder, ganz ohne Voranmeldung, kostenlos in der Teststraße auf Ebene 2 testen lassen. Die COVID-19-Antigen-Schnelltests sind gratis, allerdings nur für Personen ohne Symptome möglich.

Bastelworkshops in WIEN MITTE The Mall

Donnerstag, 22.7. von 14 bis 17 Uhr

Dienstag, 3.8. von 14 bis 17 Uhr

Donnerstag, 12.8. von 14 bis 17 Uhr

Donnerstag, 19.8. von 14 bis 17 Uhr

WIEN MITTE The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien