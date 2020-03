ÖGK-Appell: Derzeit vor Arztbesuchen telefonische Beratung einholen

Keine Entspannung: Trotz Coronavirus-Krise sind die Arztpraxen laut der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in vielen Teilen Österreichs weiter gefüllt oder sogar überfüllt.

Der Arbeitnehmerobmann in der ÖGK, Andreas Huss, hat daher am Dienstag an alle Patienten appelliert, vor einem Arztbesuch die telefonische Beratung in Anspruch zu nehmen und erst, wenn der Arzt es empfiehlt, die Praxis aufzusuchen.

Coronavirus-Gefahr: Medikamente von Jüngeren holen lassen

Das ermögliche auch eine zeitliche Einteilung, welche die Menschenmengen und somit die Ansteckungsgefahr in Grenzen hält, so Huss am Dienstag in einer Aussendung. "Medikamente, gerade auch für Menschen aus Risikogruppen, sollen unbedingt von jüngeren Angehörigen oder Hilfsdiensten aus der Apotheke abgeholt werden", hieß es darin. Überfüllte Arztpraxen würden zu einem erhöhten Risiko führen, sich dort anzustecken, warnte er. Arztpraxen, in denen infizierte Patienten waren, müssen außerdem geschlossen werden. "Das reduziert wiederum die ärztliche Versorgung und muss daher verhindert werden."