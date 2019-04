ÖFB-Cup-Finale findet nicht in der Generali-Arena in Wien statt

Das ÖFB-Cup-Finale zwischen Red Bull Salzbudg und Rapid Wien wird nach Fanprotesten und Sicherheitsbedenken der Wiener Polizei nun doch nicht in der Generali Arena, dem Stadion von Rapids Erzrivalen Austria Wien, ausgetragen.

Polizei befürchtet Ausschreitungen

Am Montag wurde nun darauf reagiert. Die Exekutive fürchtete Ausschreitungen und sprach sich gegen die Generali Arena als Austragungsort aus. “Im Rahmen dieses Gesprächs wurde seitens der Polizei in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass aufgrund der aktuellen Lagebeurteilung sowie der Ereignisse seit dem Wiener Derby im Dezember 2018 die Sicherheit am Standort Viola Park nicht – jedenfalls nicht mit einem in irgendeiner Weise vertretbaren Aufwand – gewährleistet werden kann. Aufgrund dieser Einschätzung ist es für den Veranstalter alternativlos, den Spielort für das Finale 2019 zu verlegen”, hieß es in der ÖFB-Aussendung. Beim Derby im Dezember waren mehr als 1.300 Rapid-Fans in Wien-Favoriten bei der Anreise von der Polizei festgehalten worden.