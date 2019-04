ÖFB-Cup-Finale in Generali Arena: Polizei befürchtet Ausschreitungen

Wegen der Rivalität zwischen Austria- und Rapid-Fans befürchtet die Wiener Polizei, dass es beim Cup-Endspiel in der Generali Arena zu Ausschreitungen kommen wird. Eine Verlegung des Matches wird empfohlen.

Die Wiener Polizei hat weiterhin schwere Sicherheitsbedenken gegen die Austragung des ÖFB-Cupfinales zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien am 1. Mai in der Heimstätte der Wiener Austria. Im Vorfeld einer Begehung des Stadions in Favoriten, die am Montag stattfinden sollte, hat die Exekutive ihren Standpunkt gegenüber der APA bekräftigt. Die Polizei empfahl eine Verlegung des Matches. “Der Ball liegt nun beim ÖFB”, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.