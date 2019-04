Austria Wien: Massive Fan-Proteste gegen Austria Vorstand Kraetschmer

Beim Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen Sturm Graz gab es massive Proteste der Austria Wien Fans gegen den Club-Vorstand Markus Kraetschmer.

Während der ersten Hälfte skandierte der harte Kern des Anhangs in Zehn-Minuten-Abständen “Kraetschmer raus”. Außerdem war auf der Osttribüne ein Transparent mit der Aufschrift “Zulange ließen wir uns blenden. Besser wär’s deine Amtszeit zu beenden!” zu lesen. Bereits vor wenigen Tagen war ein Spruchband an einer Brücke über der Südosttangente bei der Generali-Arena mit Beleidigungen gegen Kraetschmer angebracht worden.

Der Ärger über den Vereins-Vorstand entzündete sich zuletzt an der Tatsache, dass Rapid und Red Bull Salzburg das Cupfinale in der Austria-Heimstätte absolvieren sollen. Diesbezüglich kam es am Samstag im Stadion zu Protestaktionen – so wurden etwa der Spielertunnel und der Zugang zur Osttribüne versperrt sowie Warnschilder gegen die Austragung dieser Partie in Wien-Favoriten angebracht. Auch beim Spiel am Sonntag forderten die Austria-Anhänger wiederholt eine Verlegung des Final-Spielortes.