OECD-Studie: Coronakrise bringt wachsende Sorgen um finanzielle Sicherheit

In den Industrienationen nehmen angesichts der Coronakrise die Sorgen um Gesundheit und finanzielle Sicherheit zu, zeigt eine am Mittwoch veröffentliche OECD-Studie.

An der im September und Oktober 2020 durchgeführten "Risks That Matter"-Umfrage nahmen mehr als 25.000 Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren in 25 OECD-Ländern, darunter Österreich, teil. Mehr als ein Drittel aller Befragten (37 Prozent) gab an, dass ihr Haushalt mindestens eine Unterbrechung in Form eines Arbeitsplatzverlustes, einer Entlassung, der Inanspruchnahme eines Arbeitsplatzerhaltungsprogramms, einer Reduzierung der Arbeitszeit und/oder einer Lohnkürzung erlebt hat. Wenn bezahlter Urlaub, unbezahlter Urlaub und Kündigungen einbezogen werden, steigt die Gesamtzahl auf 44,2 Prozent (in Österreich 48,6 Prozent).