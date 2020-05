ÖBB beendet Kurzarbeit bei Schaffnern

Bei den ÖBB wurde die Kurzarbeit abgesenkt. 6.000 Mitarbeiter sind weiterhin in Kurzarbeit. Bei den Schaffner wurde diese beendet.

Die ÖBB haben die Kurzarbeit abgesenkt. Jetzt sind noch 6.000 von den ursprünglich 11.000 Kurzarbeitenden übrig. "Bei den Schaffnern wurde mit der Wiederaufnahme des Normalfahrplantaktes die Kurzarbeit jetzt beendet", sagt ÖBB-Chef Andreas Matthä im aktuellen "News". Demnach bleibe die Kurzarbeit in der Instandhaltung wohl bis Anfang Juni und in bestimmten Versorgungsbereichen bis Ende Juni.

2.000 unkündbare Mitarbeiter freiwillig in Kurzarbeit

Bei den ÖBB hatten sich Management und Personalvertretung rund um die 20.000 unkündbaren Mitarbeiter mit Altverträgen bei der Kurzarbeit auf einen Kompromiss geeinigt - "Wer freiwillig will, darf kurzarbeiten." Das haben laut Matthä im "News" auch 2.000 unkündbare Mitarbeiter mit den vorgesehenen Lohnkürzungen angenommen. Nur bei den Bundesbeamten, die bei der ÖBB-Tochter Postbus arbeiten, habe das nicht funktioniert, so Matthä. "Aber da befinden wir uns in guter Gesellschaft mit Unternehmen wie Telekom Austria oder Post."