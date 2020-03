ÖAMTC rät: Fluggäste sollen sich nicht mit Gutscheinen abspeisen lassen

Statt das Geld rückzuerstatten, stellen manche Fluglinien Gutscheine ab. Der ÖAMTC rät, sich nicht damit abzufinden.

ÖAMTC berichtet über Gutschein-Nachteile

Darin sieht Proneber zwei grundlegende Probleme: "Erstens muss Passagieren im Falle einer Annullierung gemäß EU-Fluggastrecht eine kostenlose Umbuchung angeboten werden. Da das in der aktuellen Situation nur eine theoretische Möglichkeit ist, muss eine Rückerstattung der Ticketkosten erfolgen. Und zweitens hat der Gutschein, der im Falle von Wizz Air auf 120 Prozent des ursprünglichen Flugpreises dotiert ist, noch einen Nachteil – es ist fraglich, ob er in wirtschaftlich ungewisser Zukunft auch eingelöst werden kann. Im Falle einer Insolvenz der Airline sind Passagiere, die 'Flug only' – also den Flug nicht im Rahmen einer Pauschalreise mitgebucht haben, nämlich nicht abgesichert Der Kunde bliebe in diesem Fall auf den Kosten sitzen."