Flug abgesagt: Wizz Air zahlt vorerst kein Geld mehr zurück

Vorerst bekommt man bei der Billigfluglinie Wizz Air für abgesagte Flüge kein Geld zurück. Kunden erhalten stattdessen "Wizz-Gutschriften".

Der ungarische Billigflieger Wizz Air zahlt für abgesagte Flüge vorerst kein Geld mehr zurück. Die Kunden erhalten stattdessen automatisiert 120 Prozent des Flugpreises als "Wizz-Gutschrift" auf einem "Wizz-Konto" gutgeschrieben. Bis 14. April können betroffene Kunden keine Erstattung mehr beantragen, teilte Wizz Air mit. Die Airline will so sein Kundencenter entlasten, hieß es zur Begründung.

Rückerstattung dauert länger als üblich

"Parallel zur Einführung des automatisierten Rückerstattungsverfahrens wird die Fluggesellschaft bis spätestens 14. April 2020 ihre Online-Antragsregistrierungsfunktion vorübergehend deaktivieren, um sicherzustellen, dass sie die mehr als 100 Mal so vielen Stornierungen, die in letzter Zeit eingegangen sind, bearbeiten können", erklärte die Billigfluglinie am Dienstag.