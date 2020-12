"Ö3-Weihnachtswunder" 2020: Knapp 3,8 Mio. Euro gespendet

Das "Ö3-Weihnachtswunder" 2020, das im heurigen Jahr aus Wien-Heiligenstadt gesendet wurde, brachte 3.759.701 Euro Spenden für Familien in Not.

Spenden für Familien in Not

Ö3-Senderchef Georg Spatt verkündete außerdem eine erste Zwischenbilanz der "Ö3-Wundertüte" 2020: 400.000 Euro für Familien in Not in Österreich sind bisher zusammengekommen. Damit sind bisher aus "Weihnachtswunder" und "Wundertüte" 4.159.701 Euro für Familien in Not zusammengekommen.