Oberösterreich: Gerücht zu Impfserum im Trinkwasser im Umlauf

Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kaineder rückte am Dienstag aus, um kursierende Fake News über Impfserum im Trinkwasser zu entkräften und die Stadt Linz griff im Pflegebereich gegen Demoteilnehmer durch.

Der Grüne Landesrat Stefan Kaineder warnte vor kruden Behauptungen, die via WhatsApp kursieren würden, wonach das Trinkwasser in Oberösterreich "eine Art des Gengifts von Pfizer" - gemeint ist wohl das Impfserum - enthalte, um auch die Ungeimpften zu erreichen. Kaineder wies diese "Fake News" scharf zurück und appellierte, sich "bei seriösen Medien zu informieren und ungesicherte Informationen kritisch zu hinterfragen". Das Trinkwasser in Oberösterreich sei "von allerhöchster Qualität" und eines "der meist kontrollierten Lebensmittel".