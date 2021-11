Linzer Altersheim-Mitarbeiter müssen nach Corona-Demo-Auftritt gehen

Drei Mitarbeiter von Linzer Altersheimen müssen nach der Corona-Demo am samstag in Wien mit dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen. Man werde sich von den Mitarbeitern trennen, hieß es.

Altersheim-Mitarbeiter mit Transparent bei Corona-Demo in Wien

Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und das Recht, Vorbehalte zu artikulieren, stehe unbestritten jedem zu, so Hörzing, die auch SZL-Aufsichtsratsvorsitzende ist. "Nicht akzeptabel ist es hingegen, wenn persönliche Meinungen in einer die Arbeitgeberin vereinnahmenden Weise transportiert werden, so wie dies offenbar bei der Corona-Demo am letzten Samstag in Wien geschehen ist." Der Schriftzug auf dem Transparent spiegle "in keiner Weise die Sicht des Unternehmens wider" und konterkariere dessen Bemühungen um eine hohe Durchimpfungsrate zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner.