Oberösterreich: Erneute Maskenpflicht in öffentlichen Räumen ab Donnerstag

Ab Donnerstag gilt im öffentlichen Raum in Oberösterreich wieder Maskenpflicht. In Amtsgebäuden gilt die Maskenpflicht bereits seit dem heutigen Dienstag.

In Oberösterreich gilt ab Donnerstag im öffentlichen Raum wieder Maskenpflicht. Das hat LH Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. In den Amtsgebäuden gilt das ohnehin bereits seit heute, Dienstag.

Mund-Nasen-Schutz in Geschäften, Lokalen, Dienstleistungsbetrieben

In Geschäften, Einkaufszentren und Dienstleistungsbetrieben ist von Kunden wie Beschäftigten Mund-Nasen-Schutz zu tragen und der Sicherheitsabstand zu wahren. In der Gastronomie müssen Gäste wieder am Weg vom und zum Tisch Maske tragen. Am Tisch, wo bis zu zehn Personen sitzen dürfen, ist das nicht obligatorisch. Das Personal muss ebenfalls Mund-Nasen-Schutz anlegen. Im Freien soll man den Sicherheitsabstand einhalten. Wo das nicht möglich ist, muss ebenfalls eine Maske verwendet werden.