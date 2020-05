Obduktionen zeigen: Coronavirus greift gesamten Organismus an

Die Ergebnisse von elf Obduktionen in Wien, Graz und Linz zeigen, "dass es sich bei Covid-19 um eine schwere Infektionskrankheit handelt, die den gesamten Organismus beeinträchtigt". Ob es bei Überlebenden schwerer Verläufe zu Langzeitschäden kommt, ist noch unklar.

Das Coronavirus löst nicht nur schwere Lungenentzündungen aus, sondern kann überdies Thrombosen in der Lunge verursachen und in weiterer Folge auch andere Organe wie Niere, Leber und die Bauchspeicheldrüse schädigen.

Das zeigen die Ergebnisse von elf Obduktionen in Wien, Graz und Linz, deren Ergebnisse im Fachjournal "Annals of Internal Medicine" veröffentlicht wurden.

Obduktionen zeigen Lungen-Thrombosen und Organschäden

"Unsere Untersuchung zeigt, dass zwar die Schäden an der Lunge der Ausgangspunkt der Erkrankung sind, aber die Folge sind häufig Thrombosen im Lungenkreislauf selbst und es sind auch andere Organe geschädigt", erklärte Sigurd Lax, Professor für Pathologie an der Universität Linz und Vorstand des Instituts für Pathologie des Landeskrankenhauses Graz II, in einer Aussendung. Die Ergebnisse der Studie, an der neben der Uni Linz auch die Medizinischen Universitäten Graz und Wien beteiligt waren, decken sich mit Befunden von Obduktionen in Deutschland, die kürzlich veröffentlicht wurden.