Nur wenige Verstöße gegen Corona-Maßnahmen in Wien

Auch am Dienstag zeigten sich die Wiener angesichts der Coronavirus-Krise kooperativ.

18 Anzeigen hat es am Dienstag in Österreich nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz gegeben. Zehn davon gab es in Oberösterreich, die anderen acht in Wien, sagte Gerald Hesztera vom Innenministerium. Man habe sicher auch am Montag schon Anzeigen gehabt, nur sei unklar gewesen, welche Anzeigen wirklich diese Bestimmungen betrafen.