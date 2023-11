Nur ohne Sobotka: Tiroler FPÖ-Chef macht Koalitionsansage an ÖVP

Nach den Enthüllungen über Vorwürfe gegen die ÖVP auf einem Tonband macht der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger eine klare Ansage: Die Freiheitlichen wollen nach der NR-Wahl im kommenden Jahr nur mit einer "sauberen ÖVP" koalieren und Nationalratspräsident Sobotka soll dabei keine Rolle spielen.

Die Freiheitlichen würden nach der kommenden Wahl nur eine Koalition mit einer "sauberen ÖVP" eingehen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka dürfe weder in Koalitionsverhandlungen noch später eine Rolle spielen, sagte Abwerzger im APA-Gespräch.

Abwerzger: Koalition nur mit "sauberer ÖVP" und ohne Sobotka

Eine prominente Rolle Sobotkas sei "denkunmöglich", sprach sich der Tiroler Landesparteiobmann in einem solchen Fall gegen eine mögliche blau-schwarze Zusammenarbeit aus: "Die ÖVP muss intern säubern." "Das gilt auch für alle anderen, die daran mitgewirkt haben, die unabhängige Justiz zu untergraben", erklärte Abwerzger. Wer dies aller sei, würden hoffentlich Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu Tage fördern, aber: "Ich gehe nicht davon aus, dass es sich bei Sobotka um einen mutmaßlichen Einzeltäter handelt."

Bei den Vorwürfen geht es darum, dass der vor kurzem verstorbene Pilnacek in privater Runde in einem Lokal darüber sprach, dass Sobotka ihm vorgeworfen habe, Ermittlungen nie abgedreht zu haben. Das Gespräch vom vergangenen Sommer wurde heimlich aufgenommen und in den vergangenen Tagen mehreren Medien zur Verfügung gestellt. Sobotka wies die Anschuldigungen zurück, die Staatsanwaltschaft Wien prüft einen Anfangsverdacht gegen ihn wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch.