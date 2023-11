Sobotka weist Vorwürfe zurück: "Entsprechen in keinster Weise der Wahrheit"

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich am Donnerstag geäußert.

Wolfgang Sobotka hat zu Beginn der Plenarsitzung des Nationalrats die in den vergangenen Tagen gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Diese entsprächen "in keinster Weise der Wahrheit", meinte der Parlamentschef in einer sehr kurzen Erklärung. Er habe zu keiner Zeit irgendeinen Einfluss auf Ermittlungen, laufende Verfahren oder Sicherstellungsanordnungen genommen. Die Grünen legten Sobotka den Rücktritt nahe.