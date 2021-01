Nur noch 1.009 Corona-Neuinfektionen am Montag

Nur noch knapp über 1.000 Corona-Neuinfektionen wurden am Montag in Österreich gemeldet. Das macht Hoffnung auf ein baldiges Ende des Lockdowns.

Zu Beginn des verschärften Lockdowns mit FFP2-Maskenpflicht wurden am Montag nur noch 1.009 neue Coonainfektionen gemeldet. Niederösterreich führte mit 211 Infektionen die Liste an.

Corona-Infektionen in den Bundesländern

Bisher gab es in Österreich 405.723 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (25. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 7.451 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 383.200 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.846 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 320 der Erkrankten auf Intensivstationen.