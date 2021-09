Nur leichter Anstieg bei Corona-Erstimpfungen

Die Impfkampagne hat im Sommer deutlich an Fahrt verloren. Den bisherigen Tiefpunkt gab es Mitte August mit nur noch rund 37.000 Erststichen pro Woche. Seither geht es nur leicht bergauf.

Die Zahl der Erstimpfungen gegen das Coronavirus steigt in Österreich wieder leicht an. In der Vorwoche haben sich 54.202 Menschen erstmals impfen lassen - um 3.000 mehr als in der Woche davor. Am bisherigen Tiefpunkt der Impfkampagne Mitte August waren es nur 36.754 Erstimpfungen. Einen zumindest leichten Anstieg gab es in der Vorwoche in allen Bundesländern mit Ausnahme Tirols und Vorarlbergs.