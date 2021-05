Nur 48 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Wien

Erstmals seit langer Zeit wurden in Wien weniger als 100 Neuinfektionen gemeldet. Die niedrige Zahl ergibt sich aus der Datenbereinigung aufgrund von Doppelmeldungen.

In der Bundeshauptstadt Wien scheint sich die Lage rund um die Coronavirus-Infektionen im Moment zu entspannen: Der medizinische Krisenstab der Stadt vermeldete am Samstag erstmals seit langer Zeit wieder weniger als 100 Neuinfektionen, konkret sind es 48.

Unter 1.000 aktive Corona-Fälle in Wien

Auch was die aktiven Fälle angeht, so gab es einen deutlichen Rückgang unter die 1.000er-Marke: Im Moment laborieren 772 Personen an einer Coronavirus-Infektion, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.