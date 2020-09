Nur 0,6 Prozent der Lehrer wegen Covid-19 vom Präsenzunterricht befreit

Lediglich 767 der insgesamt rund 123.000 Lehrer haben sich aufgrund von Covid-19 vom Unterricht im Klassenzimmer befreien lassen, zeigen aktuelle Zahlen des Bildungsministeriums.

668 Pädagogen fallen laut Facharztattest selbst in die Risikogruppe, 88 leben mit einer Risikoperson zusammen. Lediglich elf Lehrer haben sich vom Präsenzunterricht befreien lassen, weil die steigenden Covid-19-Infektionszahlen für sie laut ärztlichem Attest eine besondere psychische Belastung darstellen.

Vergleichsweise "viele" Lehrer in Wien vom Präsenzunterricht befreit

Auf diesem sehr geringen Niveau haben sich mit 1,2 Prozent in Wien vergleichsweise viele Lehrer vom Präsenzunterricht befreien lassen. Trotz orangefarbener Ampel haben das aber nur drei Personen mit einer besonderen psychischen Belastung durch Corona argumentiert. In der Steiermark haben sich sieben Lehrer mit dieser Begründung auf reines Distance Learning verlegt, in Oberösterreich war es ein Lehrer. De facto keine Befreiungen von Lehrern vom Präsenzunterricht, egal mit welcher Begründung, melden unterdessen das Burgenland, Kärnten und Vorarlberg.