NR-Wahl: "Team Kärnten" denkt über Antreten mit anderen Gruppierungen nach

Gerhard Köfer vom "Team Kärnten" kann sich vorstellen, bei der nächsten Nationalratswahl gemeinsam mit anderen kleineren Gruppierungen anzutreten.

Gerhard Köfer, Chef der Oppositionspartei "Team Kärnten", hat bei einer Pressekonferenz am Montag zu einem Rundumschlag gegen die Landesregierung ausgeholt und ihr Versäumnisse unter anderem bei der Koralmbahn vorgeworfen. Auf das kommende Wahljahr angesprochen ließ Köfer aufhorchen: Es gebe Kontakte mit verschiedenen kleineren Gruppierungen, unter anderem mit der Liste Fritz aus Tirol, man überlege ein gemeinsames Antreten bei der nächsten Nationalratswahl.

"Wir werden uns bis Ende des Jahres committen, wie wir weitertun", sagte Köfer. Bei der EU-Wahl will der Oppositionspolitiker hingegen nicht mitmischen, die sei "eine Nummer zu groß". Köfer saß bereits von 2006 bis 2012 als Abgeordneter im Nationalrat. Bis 2012 war er bei der SPÖ, dann trat er aus und schloss sich dem damaligen "Team Stronach" an, für das er in die Landespolitik wechselte. Auf innerparteiliche Zwistigkeiten folgte die Abspaltung als "Team Kärnten".