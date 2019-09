NR-Wahl: SPÖ hofft nach Verlusten auf Städte und Wahlkarten

Enttäuschung bei der SPÖ nach der ersten Hochrechnung zur Nationalratswahl: Mit rund 22 Prozent der Stimmen konnte man zwar den zweiten Platz holen, allerdings verlor man erneut Wähler.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda verwies darauf, dass es sich bei den ersten Werten, die die SPÖ bei etwa 22 Prozent sehen, um einen "Zwischenstand" handle und hofft auf "die Städte und auf die Wahlkarten". Das sagte er in einer ersten Reaktion.

Enttäuschung nach Hochrechnung zur Nationalratswahl

Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner und er hätten "die SPÖ vor zehn Monaten übernommen", berichtete Drozda von einer "schwierigen Zeit". Die zwei Wahlkämpfe, die in dieser Zeit geschlagen wurden, waren ihm zufolge "nicht überragend erfolgreich", gestand er ein. Doch Drozda gab sich weiter kämpferisch. "Wir werden den Weg weitergehen", sagte er. "Und der Weg wird die SPÖ wieder an die Spitze führen", so der Bundesgeschäftsführer.