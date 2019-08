NR-Wahl: ORF-Wahlometer soll bei Entscheidung helfen

In Kooperation mit Wahlkabine.at will der ORF mit dem neuen Format "Mein Wahlometer" Entscheidungshilfen für die Nationalratswahl 2019 bieten. Der Wahl-Schwerpunkt startete bereits Ende August.

ORF 1 begleitet den Intensivwahlkampf heuer mit einem neuen TV-Format. Am 3. September startet "Mein Wahlometer": In Kooperation mit "Wahlkabine.at" soll dieses "sehr programmatische Format" vor Augen führen, "wofür jede Partei steht und dass Politik uns wirklich alle betrifft", sagte Channel-Managerin Lisa Totzauer am Dienstagabend bei der Präsentation. Durch die Sendung führt Lisa Gadenstätter.