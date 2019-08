NR-Wahl 2019: Wahlkabine.at startet am 19. August

In sechs Wochen findet die Nationalratswahl in Österreich statt. Wer noch etwas Politik-Orientierungshilfe braucht, kann ab 19. August die Online-Plattform wahlkabine.at nutzen. 26 neue Fragen sollen bei der Wahlentscheidung helfen.

