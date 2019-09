NR-Wahl: Kurz im Endspurt in der Wiener Donaustadt

Der ÖVP-Chef Sebastian Kurz war heute auf Tour in der Donaustadt. Bei Small Talk, Selfies und Händeschütteln wollte er den 22. Wiener Bezirk von seiner Politik überzeugen.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz steckt derzeit in der finalen Phase des Intensivwahlkampfs zur Nationalratswahl . Am Mittwoch ging er im 22. Bezirk bei einer Straßenverteilaktion auf Stimmenfang. Zuerst besuchte Kurz im Büro der "Neuen Volkspartei Transdanubien" die freiwilligen Wahlkampfhelfer, dann ging es mit der U-Bahn zum Donauzentrum, wo er sich um Wählerkontakt bemühte.

Am Kagraner Platz bedankte sich Kurz schon jetzt bei den freiwilligen Helfern der Volkspartei, die bei einer Straßenverteilaktion Wahlgeschenke verteilten, für die Unterstützung. "Danke vielmals für alles. Ein paar Tage haben wir noch", betonte der ÖVP-Chef. Auch wenn oft so getan werde, als "wäre die Wahl schon gelaufen", will sich Kurz nicht auf den guten Umfrageergebnissen ausruhen.