NR-Wahl: Anschober sieht Kogler als geeignetes Zugpferd

Rudi Anschober, oberösterreichischer Umweltlandesrat, sieht in Werner Kogler den geeigneten Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl im Herbst.

Der oberösterreichische Umweltlandesrat Rudi Anschober ist selbst als möglicher Grüner Spitzenkandidat im Gespräch gewesen. Mit der APA unterhielt er sich darüber, warum er in Werner Kogler das geeignetere Zugpferd sieht, wie er sich dennoch in den "sehr sparsam" zu führenden Wahlkampf einbringen will und warum eine "Klimawahl" bevorstehe.

Anschober war als Spitzenkandidat im Gespräch

Was die Kandidatenliste der Grünen betrifft, stellte er die "eine oder andere personelle Überraschung" in Aussicht. "Was sich mit Sarah Wiener bei der Europawahl sehr bewährt hat, das werden wir weiter fortsetzen." Er selbst wolle sich in einer "Sonderrolle" einbringen, vor allem mit den von ihm gestarteten überparteilichen Initiativen für Artenschutz, Klimaschutz und Integration.