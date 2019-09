Norbert Hofer dankt HC Strache in emotionalem Facebook-Posting

Vor der Wahl zum offiziellen Parteichef der FPÖ überschüttete Norbert Hofer seinen Freund und Kollegen Heinz-Christian Strache mit emotionalen Dankesworten.

Norbert Hofer hat am Abend vor seiner Wahl zum FPÖ-Chef in einem Facebook-Posting seinem Vorgänger Heinz-Christian Strache gedankt.

"Wir wissen, was Du für die FPÖ, für Österreich, das ganze Land und seine Menschen geleistet hast", schreibt der designierte FPÖ-Chef Freitagabend. Am Samstag wird Hofer auf einem Bundesparteitag in Graz nach dem Ibiza-bedingten Abgang von Strache zum Obmann gewählt.

Hofer erinnert an die Übernahme der Partei durch Strache in einer "der schwärzesten Stunden" der Freiheitlichen. "Nach der Abspaltung Jörg Haiders mit dem BZÖ hast Du den Mut gehabt, die verbliebenen aufrechten Freiheitlichen hinter Dir zu versammeln", schreibt Hofer und ruft sich dabei selbst in Erinnerung: "Es waren nicht viele, die damals bei Umfragewerten von drei Prozent die Courage gehabt haben, mit Dir gemeinsam am Wiederaufbau einer am Boden liegenden Partei zu arbeiten. Einer davon war ich."