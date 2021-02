NÖ: Zwölf Corona-Fälle in Burstyn Kaserne

Bei zwölf Soldaten in der Burstyn Kaserne im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha wurde eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Darunter befinden sich auch Fälle der britischen Mutation.

In der Burstyn Kaserne in Zwölfaxing (Bezirk Bruck an der Leitha) haben sich zwölf Soldaten mit dem Coronavirus angesteckt. Bei vier der Erkrankten wurde laut Aussendung vom Freitag die britische Mutationsvariante nachgewiesen.