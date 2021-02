Zwei weitere Südafrika-Fälle in Niederösterreich

Am Freitag wurden in Niederösterreich zwei weitere Fälle der südafrikanischen Coronavirus-Mutation bekannt.

Bisher neun Südafrika-Corona-Fälle in Niederösterreich entdeckt

Die Zahl der bestätigten Fälle der Corona-Variante B.1.351 stieg damit im Bundesland auf neun. Am Mittwoch waren sieben Fälle bekannt geworden, die sich allesamt auf einen Hort in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) beziehen.

Großer Andrang auf PCR-Teststraßen

In den in der Marktgemeinde umgehend eingerichteten Teststraßen unterzogen sich nach Angaben von Bürgermeister Herbert Janschka (ÖVP) bis Freitagvormittag etwa 2.200 Personen PCR-Untersuchungen. Der Andrang sei mitunter "ziemlich heftig" gewesen, sagte der Ortschef zur APA. Eine kleine Verschnaufpause für die Mitwirkenden an den Teststraßen zeichnete sich am Freitagvormittag ab. Janschka rechnete aber mit starkem Zulauf für den Nachmittag sowie für das kommende Wochenende. Die PCR-Untersuchungen werden in Wiener Neudorf bis einschließlich Sonntag angeboten.