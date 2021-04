NÖ: Situation auf Intensivstationen "sehr, sehr angespannt"

Laut LHStv. Pernkopf ist die Lage auf den niederösterreichischen Intensivstationen "sehr, sehr angespannt". Auch für das Krankenhauspersonal ist die Situation eine große Belastung.

Als "sehr, sehr angespannt" hat LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Donnerstag die Situation auf den Intensivstationen in den niederösterreichischen Landeskliniken bezeichnet. Christoph Hörmann, Leiter der Klinischen Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum St. Pölten, sprach davon, dass eine Plateauphase erreicht sein sollte. Es bleibe zu hoffen, dass sie nicht überschritten werde.