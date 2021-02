NÖ: Run auf erste 10.000 Online-Termine für Impfung

Ein wahrer Run auf die ersten rund 10.000 Online-Termine für die Impfung gegen das Coronavirus ist am Mittwochvormittag in Niederösterreich verzeichnet worden.

NÖ: 10.000 Online-Termine für Corona-Impfung

Noch einzelne Restplätze verfügbar

Ab Mittwoch 10.000 neue Impftermine für über 80-Jährige und Menschen mit Trisomie 21

Weiter geht die Buchung am kommenden Mittwoch. Dann werden erneut 10.000 Impftermine für über 80-Jährige und Menschen, die mit Trisomie 21 leben, freigeschaltet. Vergeben wird an jeden Interessierten - so wie diesmal - je ein Slot pro Teilimpfung im Zeitraum der folgenden sechs Wochen.

Die am Mittwoch vergebenen Termine können in Arztordinationen und Impfstellen wahrgenommen werden. Laut Spielbichler werden die nötigen Vakzine ab Samstag an die betreffenden Orte geliefert. Am Montag kann dann mit der Verabreichung der Injektionen begonnen werden.