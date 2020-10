NÖ: Registrierungspflicht in Lokalen in Regionen mit Ampelfarbe Orange

Ab Montag gilt in niederösterreichischen Lokalen in Regionen mit der Ampelfarbe Orange Registrierungspflicht. Diese soll eine Vorverlegung der Sperrstunde verhindern.

Mit der Verwendung von Gästeblättern soll in Niederösterreichs Lokalen ab Montag die Corona-bedingte Vorverlegung der Sperrstunde von 1.00 Uhr auf 22.00 Uhr vermieden werden. Die Registrierungspflicht gilt für Gastrobetriebe in Regionen mit Ampelfarbe Orange, das Gebot zur früheren Schließung würde bei Rot in Kraft treten. Betreiber können bei der Aufstellung zwischen Papierform und digitaler Version wählen, informierte Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) am Freitag.