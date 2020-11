NÖ: Optimismus bei Landesgerichten

Am Montag haben die niederösterreichischen Landesgerichte Optimismus geäußert. Aktuell sind keine Änderungen beim Prozessprogramm geplant.

Optimismus in Sachen Weiterlaufen des Verhandlungsbetriebs hat am Montagvormittag bei den Landesgerichten in Niederösterreich geherrscht. Wie die APA erfuhr, wurde aufgrund des neuerlichen Lockdowns nicht mit einem Stillstand wie im Frühjahr gerechnet. Gewartet wurde allerdings noch auf ein Empfehlungsschreiben des Oberlandesgerichts (OLG) Wien.