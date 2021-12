NÖ: Neuer Omikron-Verdacht im Bezirk Zwettl

Im Waldviertel in Niederösterreich ist am Samstag ein neuer Verdachtsfall der Corona-Variante Omikron aufgetreten.

Bisher wurde in Niederösterreich ein Omikron-Fall aus dem Bezirk Bruck an der Leitha bestätigt. Ein weiterer Verdachtsfall wurde im Bezirk Mödling verzeichnet.

Corona-Cluster in Heimen in Niederösterreich stabil

Die Corona-Cluster in zwei Heimen in Niederösterreich sind am Samstag stabil gewesen. Die meisten Fälle - nämlich 48 - gab es zwar weiterhin in einem Wohnheim im Bezirk Hollabrunn, dort kamen aber ebenso wie in einem Pflegeheim im Bezirk Lilienfeld (26 Fälle) keine Neuinfektionen dazu, hieß es aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Um acht Fälle geschrumpft ist der Cluster in einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs, der nun 24 Infizierte umfasst.