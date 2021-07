NÖ: Landesrätin sieht Corona-Impf-Manko bei jungen Menschen

Die Corona-Vollimmunisierungsrate bei den Menschen unter 30 Jahren ist niedrig: Darauf hat Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) aufmerksam gemacht.

Diese betrage in Niederösterreich in der Gruppe der Zwölf- bis 19-Jährigen 11,1 Prozent und bei den 20- bis 29-Jährigen 31,9 Prozent. Sie appelliere daher an die Jugendlichen sich über eine Corona-Impfung zu informieren und sich auf www.impfung.at anzumelden, so die Landesrätin in einer Aussendung.