NÖ: Impftermine können ab sofort einzeln gebucht werden

Ab sofort sind in Niederösterreich Termine für die Coronavirus-Schutzimpfung nur noch einzeln buchbar.

Zuvor sind die entsprechenden Zeitslots für Erst- und Zweitstich ausschließlich gemeinsam und in einem Zug vergeben worden. Notruf NÖ, die Impfkoordinationsstelle des Landes, will mit dem Schritt "maximale Flexibilität" gewährleisten, wie am Mittwoch in einer Aussendung betont wurde. Das System werde niederschwelliger und "fit für die Auffrischungsimpfungen".