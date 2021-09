"NÖ gurgelt": PCR-Test-Automaten geplündert

Aus den PCR-Gurgeltestautomaten, die in Niederösterreich zur Verfügung stehen, sollen massenhaft gratis Tests von einzelnen Personen mitgenommen und im Internet zum Verkauf angeboten worden sein.

Das Angebot der PCR-Gurgeltestautomaten in Niederösterreich dürfte missbraucht worden sein. Vereinzelt sei es dazu gekommen, dass Personen "weit über den eigenen Bedarf hinaus" Testkits entnahmen, bestätigte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Sonntag gegenüber der APA einen "Krone"-Bericht. An den meist frequentierten Automatenstandorten werden daher ab Montag Mitarbeiter an Ort und Stelle sein, hieß es.