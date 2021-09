"Niederösterreich gurgelt": PCR-Test-Automaten an neun Tankstellen

Am Montag startet das kostenlose PCR-Testangebot "Niederösterreich gugrelt" mit Automaten an vorerst neun OMV-Tankstellen.

Das niederschwellige, kostenlose PCR-Testangebot wird vom Land in Kooperation mit OMV und dem Labor Novogenia zur Verfügung gestellt.

"Niederösterreich gurgelt" gestartet

Am 17. September sollen 14 weitere Standorte folgen: Wiener Neudorf (Bezirk Mödling), Alland (Bezirk Baden), Gänserndorf, Stockerau (Bezirk Korneuburg), Tulln/Langenrohr, Großweikersdorf (Bezirk Tulln), Neulengbach und Herzogenburg (Bezirk St. Pölten), Krems, Schrems (Bezirk Gmünd), Ybbs (Bezirk Melk), Purgstall (Bezirk Scheibbs), Traisen (Bezirk Lilienfeld) sowie Waidhofen a.d. Ybbs.

Kostenlose PCR-Tests aus dem Automaten bei Tankstellen

"Wir können die Pandemie nur durch die Impfung in den Griff bekommen", betonte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Montag einmal mehr. "Jeder hat die Möglichkeit, impfen zu gehen und sich testen zu lassen. Daher bieten wir ab heute zusätzlich PCR-Gurgeltests an."