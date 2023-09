NÖ: Gratis Corona-Impfung in Ordinationen bleibt

Das Land Niederösterreich wird das Angebot der Gratis-Corona-Impfung weiterhin so wohnortnah wie möglich zur Verfügung stellen.

Darauf hat am Mittwoch Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) verwiesen. Kostenlos geimpft werde in den Ordinationen der niedergelassenen Ärzteschaft, erklärte ÄKNÖ-Präsident Harald Schlögel in einer Aussendung.