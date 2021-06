NÖ: Bereits 12.500 Zwölf- bis 15-Jährige meldeten sich für Impfung an

Bereits 12.500 Jugendliche haben sich in Niederösterreich bereits zur Corona-Impfung angemeldet. Die Altersgruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen umfasst rund 67.000 Personen.

In Niederösterreich haben sich am Mittwoch bis am Abend mehr als 12.500 Zwölf- bis 15-Jährige für die Corona-Schutzimpfung angemeldet. Die Zeitslots waren für die in Summe 67.000 Personen umfassende Altersgruppe um 10.00 Uhr freigeschaltet worden. Nach Angaben von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) haben damit rund eine Million Niederösterreicher einen Termin vereinbart oder zumindest eine Injektion erhalten.