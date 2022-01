NÖ: Bereits 760.000 Booster-Impfungen verabreicht

In Niederösterreich haben laut einer Aussendung von Mittwoch bisher 756.829 Menschen die dritte Corona-Impfung erhalten.

Niederösterreich rüstet sich für Omikron-Welle

"In Niederösterreich gibt es aktuell zehn Drive-in-Teststraßen für die behördliche PCR-Testung. Je nach Bedarf werden diese Testkapazitäten auf bis zu 40 Standorte ausgeweitet", erklärten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). "Die beste Waffe gegen Omikron ist das Boostern - es schützt vor schweren Verläufen", betonen die beiden Landesregierungsmitglieder. In der Verwaltung, in landesnahen Organisationen, bei Einsatzorganisationen und Infrastrukturbetreibern wurden Maßnahmen wie ausreichende Testmöglichkeiten sowie der verstärkte Ausbau von Home-Office und Teambildung umgesetzt.