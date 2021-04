NÖ: Anmeldung für Impf-Wartelisten möglich

In Niederösterreich ist ab sofort die Anmeldung für Personen, die für kurzfristig freigewordene Corona-Impfungen in einem der 20 Landeszentren einspringen können, über die Buchungsplattform von Notruf NÖ möglich.

Registrieren können sich laut Webseite unabhängig vom Alter Niederösterreicher, die bei einem Anruf innerhalb von 30 Minuten in einem Impfzentrum eintreffen können. Weiters sollen kommenden Mittwoch um 10.00 Uhr Termine für alle Personen ab 60 Jahren freigeschalten werden.

Teilstart der Impfzentren in Niederösterreich

Warteliste für Impftermine in Niederöstereich

Voraussetzung ist ein Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Bei den Anrufen wird laut ORF NÖ je nach Alter priorisiert. Die Warteliste kommt laut Notruf NÖ ausschließlich in den Landeszentren zur Anwendung. "Andere Impfstellen, vor allem die Ordinationen führen eigene lokale Wartelisten, bzw. rufen im Bedarfsfall ihre Patienten direkt an", wurde betont.