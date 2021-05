NÖ: 93 Intensivpatienten und 191 Neuinfektionen

In Niederösterreich wurden in den letzten 24 Stunden 191 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Intensivpatienten blieb gleich.

In Niederösterreich sind am Montag nach Angaben von Bernhard Jany, dem Sprecher der Landesgesundheitsagentur, unverändert 93 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden. 191 Neuinfektionen wurden gemeldet, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Die Zahl der Todesfälle ist um vier auf 1.727 gestiegen. 7.815 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.