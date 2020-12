NÖ: 80.000 Grippeimpfstoffe werden verteilt

In Niederösterreich ist die Verteilung von 80.000 Grippeimpfdosen angelaufen.

Das Land will die Impfstoffe Risikogruppen, chronisch Kranken, rezeptgebührenbefreiten Personen, der Altersgruppe 65 plus und Mitarbeitern mobiler Pflegedienste kostenlos zur Verfügung stellen, teilten Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) am Mittwoch mit.