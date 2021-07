NÖ: 37 neue Corona-Fälle mit Delta-Variante

Corona in NÖ: Gesamtzahl der Infektionen auf 226 gestiegen.

Am Mittwoch sind in Niederösterreich 37 neue Corona-Infektionen mit der Delta-Variante dazugekommen. Insgesamt sind bisher 226 Personen an der besonders ansteckenden Mutante erkrankt.

Unter den 37 Fällen befinden sich laut dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) drei Reiserückkehrer aus Spanien, zudem hielt sich je ein positiv Getesteter zuvor in Tschechien bzw. Kroatien auf. Vier Betroffene waren vollimmunisiert, zehn haben eine Impfdosis erhalten.

Das Durchschnittsalter der Erkrankten ist leicht auf 29,46 Jahre gesunken. Weiterhin wurde keine mit der Delta-Variante infizierte Person stationär im Spital behandelt. 145 Erkrankte sind bereits wieder genesen, zwei sind verstorben. Die Bezirke mit den meisten Fällen waren Bruck an der Leitha (45) und Mödling (40).