NÖ: Mikl-Leitner erteilt FPÖ-Forderungen nach Tempo 150 Absage

Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner hat der Forderung von Landeshauptfraustellvertreter Landbauer nach Tempo 150 auf Autobahnen eine Absage erteilt. Auch Tempo 100, wie von den Grünen gefordert, lehnt sie ab.

Sie halte den "Zeitpunkt für nicht angebracht", jetzt über Tempolimits - egal ob 100 oder 150 km/h - zu diskutieren, sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitag am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten auf Nachfrage.