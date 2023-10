FPÖ-Niederösterreich fordert Tempo 150 auf Autobahnen

Niederösterreichs Landeshauptfraustellvertreter Landbauer ist für Tempo 150 auf Autobahnen. Tempo 100 schließt der FPÖ-Landeschef dagegen aus.

Tschechien und Italien Vorbilder für Landeshauptfraustellvertreter Landbauer

"Was in Tschechien ab nächstem Jahr Realität ist und was in Italien ernsthaft angedacht ist, sollte auch bei uns in Österreich möglich sein", betonte Landeshauptfraustellvertreter Landbauer, der in der Landesregierung für Verkehr zuständig ist, zur geforderten Tempoerhöhung. "Ich stelle mich damit klar gegen die grüne Klimareligion, deren Evangelium Tempo 100 ist", ergänzte er. Erst zu Wochenbeginn hatte die Landessprecherin und Klubobfrau der niederösterreichischen Grünen, Helga Krismer, eine Kampagne für Tempo 100 für Verbrennungsmotoren auf Autobahnen lanciert.